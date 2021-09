Morazzone-Corbetta: Pagani sfiora il colpaccio ma la traversa grazia Dallo

Pareggio spumeggiante quello andato in scena tra Morazzone e Corbetta. Il risultato di 1-1 lascia l'amaro in bocca e non poco agli ospiti che a tempo scaduto colpiscono un legno su calcio di punizione sfiorando così una clamorosa vittoria. Al rigore trasformato sul finire del primo tempo da Menni, migliore uomo in campo, ha risposto la gran rete di De Rosa al 5' della ripresa salvando in qualche modo la prestazione dei padroni di casa da cui probabilmente ci si sarebbe aspettati qualcosa di più. Questo Corbetta però ha dato ottima prova di se proprio come contro la Rhodense in Coppa.

Queste le parole del tecnico ospite Pagani:«Secondo me avremmo meritato qualcosa di più, ma il pareggio tutto sommato è giusto. Peccato davvero che quella traversa ci ha negato i tre punti. Considerando che mi mancavano 7 giocatori sono soddisfatto della prestazione dei miei perchè Morazzone è sempre un campo difficile e abbiamo trovato una squadra tosta che è riuscita a mettere tante palle in area di rigore».





Nel prossimo turno di campionato il Morazzone sarà ospite del Gallarate, uscito perdente 2-1 dalla sfida contro il Club Milano. Il Corbetta invece ospiterà la Sestese, battuta 3-0 dal Canegrate. Queste due sfide apparentemente alla portata di entrambe le formazioni potranno però nascondere numerose incognite considerando la voglia di rivalsa che avranno gli avversari.

