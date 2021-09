Pro Eureka-Vallorco: Starnai è super, Vallorco travolto alla prima

Meglio di così, francamente, non poteva cominciare. La Pro Eureka batte il Vallorco per 6-0, travolgendo gli ospiti con una prestazione matura e consapevole. La partita, per la verità, è durata giusto qualche minuto nella prima parte del primo tempo. Poi la qualità dei padroni di casa è salita in maniera vertiginosa e gli ospiti non hanno potuto fare altro che provare a limitare i danni. Troppo forti quelli in arancione, troppo superiori. A salire in cattedra è stato soprattutto il capitano Starnai, giocatore con un motore diverso. E poi Demaria, Curcio e Frizzi, terzino moderno in grado di impensierire...

