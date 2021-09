Pro Novate-Bollatese: gli ospiti durano un tempo, poi Piacente guida la rimonta rossoblù con la collaborazione di Albertini e Lombardi

Pungitore-Riva, Bollatese avanti. Comincia col piede giusto il campionato della Pro Novate, che nella rivincita della partita di Coppa disputata settimana scorsa supera in rimonta una Bollatese rimaneggiata imponendosi col risultato di 5-3. Tante le emozioni che le formazioni hanno regalato al pubblico del Torriani in un match giocato a ritmi altissimi da entrambe le squadre. Nel primo tempo sono i padroni di casa che provano a prendere in mano le redini del gioco, ma a colpire sono due volte i ragazzi di Chiappini, bravi sfruttare due ripartenze prima con Pungitore e poi con Riva. Alla mezz'ora è Albertini a riaprire la partita, pescato perfettamente alle spalle della difesa e bravo a punire Lanzoni in uscita.

Ribaltone rossoblù. A inizio ripresa è un autorete di Rossetti a riportare tutto in parità: il difensore ospite è sfortunato nell'anticipare Lombardi infilando la sua porta. Il pareggio carica i rossoblù che passano in vantaggio con Piacente, che svetta più in alto di tutti sugli sviliuppi di un calcio d'angolo. Pochi minuti più tardi è ancora il difensore a trovare la via del gol, sempre in mischia, stavolta col piattone. La Bollatese non si arrende e prova a tornare in partita con un calcio di rigore trasformato perfettamente da Galli, ma pochi minuti più tardi arriva il definitivo 5-3 di Lombardi che chiude i conti.

Giuseppe Oroso (all. Pro Novate): «Arriviamo da un periodo difficile con tanti infortuni. La squadra è nuova e dobbiamo ancora trovare i giusti meccanismi, quindi sono davvero soddisfatto per il risultato. Tanto più che ci siamo trovati immeritatamente sotto 2-0 e abbiamo saputo reagire con carattere portando a casa i tre punti».