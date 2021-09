Rhodense-Universal Solaro: manita giallorossa, la doppietta di Capici fa sorridere Bellini

La prima giornata di campionato regala tante emozioni ai giallorossi di Bellini, che concludono il match per 1-5. La prima rete arriva subito dopo un giro d’orologio, complice una difesa troppo confusa degli Orange. Ma la Rhodense non si lascia perdere d’animo e, quasi scoccata la mezz’ora, si porta in parità con un bel destro angolato di Sabbadin. Oggi, però, è la giornata dei giallorossi, che al 32’ si riportano in vantaggio con un rigore causato da una scivolata troppo in ritardo di Boetti. Ancora Universal, oggi di nome e di fatto, al 44’ trova la terza rete con il...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con