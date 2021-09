Bresso-Lissone: D'Ordia ipnotizza Besozzi, Segalini rompe la magia allo scadere e pareggia il conto

È un avvio di campionato scoppiettante quello tra Bresso e Lissone, che si dividono la posta in palio dopo una sfida fatta di rimonte, controrimonte, rigori sbagliati e gol allo scadere. Risultato: un 3-3 che accontenta più i padroni di casa, capaci con Segalini di strappare un punto in mischia e di chiudere il cerchio aperto a inizio gara. Al 9', infatti, è Besozzi a dare il via allo spettacolo con un gran destro al volo sul cross da sinistra di Villani. Un avvio di marca Bresso che però non si concretizza nel raddoppio, ma, anzi, si trasforma in un finale di frazione a tinte uniche, quelle del Lissone. Gli ospiti soffrono per i primi 20 minuti, poi chiudono in crescendo e negli ultimi dieci ribaltano tutto. Su due dormite generali dei padroni di casa, infatti, Orellana, fratello minore del mago della Vis Nova, mette in mostra il talento di casa e conclude due doppi slalom con due conclusioni che trafiggono Riello.

Nella ripresa il Bresso si ritrova così ad inseguire, ma parte nuovamente con il piede premuto sull'acceleratore trovando l'occasione più ghiotta per ristabilire la parità: Cancedda entra in area, cerca il dribbling su Galbiati alzando la sfera, che viene intercettata dalla mano del difensore, e conquista un calcio di rigore; dal dischetto va Besozzi per la doppietta personale, ma D'Ordia intuisce e para il terzo penalty nelle ultime due settimane. Tuttavia, l'appuntamento con il 2-2 è rinviato soltanto al 28', quando Villani anticipa di un giorno il «gol della domenica» e con il mancino spedisce all'incrocio dei pali una punizione da 30 e passa metri. La magia risveglia il Lissone, che 5 giri di lancette più tardi si riporta in vantaggio: rinvio di D'Ordia, incertezza in uscita di Riello e tocco decisivo di Palatella, che fa 2-3. Un rapido colpo su colpo che ben rappresenta lo show offerto dal match, che nell'ultimo atto regala ancora un colpo di scena. A ridosso del recupero il Bresso conquista un calcio d'angolo, la sfera rimpalla più volte in area finchè Segalini in qualche modo trova la carambola giusta sul palo e pareggia i conti. Un colpo duro per i ragazzi di Triacca, che nel recupero restano anche in 10 per il doppio giallo rimediato da Galbiati.

«Onestamente è un risultato che ci può stare visto il rigore parato - commenta a fine gara proprio Emanuele Triacca, tecnico del Lissone -, ma noi sicuramente abbiamo da reciminare alcuni nostri errori. Mi dispiace perché abbiamo regalato l'ultimo gol in mischia». Un finale che fa da specchio all'avvio complicato: «Nei primi 20 minuti ci hanno schiacciato e hanno segnato un bel gol, poi ci siamo svegliati e abbiamo chiuso il primo tempo avanti, gestendo la partita e sfruttando un paio di situazioni. Nella ripresa la sfida è stata abbastanza equilibrata, il loro numero 8 ha fatto un gol allucinanete, ma l'azione dopo abbiamo segnato noi su rinvio del portiere. il rammarico comunque c'è perché sono due punti regalati, però va bene. La squadra è nuova e siamo contati, ma la società sa che c'è bisogno di intervenire sulla rosa, quindi vediamo nel breve».

Ha qualcosa da recriminare anche Stefano De Vito, allenatore del Bresso, che analizza così la sfida: «È stata una partita che penso abbiamo comandato in gran parte dei 90 minuti. Siamo partiti bene, segnando l'1-0, poi abbiamo dormito 5/10 minuti alla fine del primo tempo e ci hanno punito, prendendo due gol su cui siamo stati fermi. Nel secondo tempo abbiamo iniziato al contrario, sbagliando il rigore e trovando il 2-2, poi è stata una battaglia».