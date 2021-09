Villa-La Dominante: Siliotto cala la manita, basta mezzora per stendere gli ospiti

Dopo il turno di riposo dovuto al calendario, il Villa schianta 5-0 La Dominante alla prima di campionato. Da sottolineare l’ottima prestazione di Campaner e le splendide giocate del tridente d’attacco bianconero, composto da Massariello, Bertoli e Messa, che si trovano alla perfezione l’uno con l’altro. Atteggiamento degli ospiti invece negativo e sottotono, un 5-0 che mette in risalto tutte le difficoltà dei neroblù sia in zona offensiva che in zona difensiva. Che inizio. Avvio di partita scoppiettante in cui i locali passano in vantaggio al primo minuto grazie a una lunga discesa sulla fascia dell’esterno alto Messa culminata con un cross...

