Bollatese-Garibaldina: un super Piccardi trascina i suoi alla vittoria, padroni di casa ancora fermi a quota zero punti

Partita al cardiopalma. Termina 2-3 la partita tra Bollatese e Garibaldina, valida per la seconda giornata del campionato Under 19 Fascia B. Per gli ospiti risultano decisivi i gol di Andrea Di Bernardo al 20', che sfrutta un'incomprensione tra ultimo uomo e portiere, e alla super prestazione di Nicolò Piccardi nella ripresa condita da un grandissimo gol su punizione dal limite dell'area al 15' e dall'assist su calcio d'angolo per il gol di testa Marco Volpe al 31'. I padroni di casa recriminano le tante occasioni non sfruttate e gli errori difensivi, dovendosi accontentare dei gol di Omar Cinquerrui sul finale del primo tempo al 44', dopo una bella cavalcata palla al piede e l'uno-due con Alessio Amato, e la rete del 2-3 segnata da Andrea Pungitore al 36' della ripresa su un cross da calcio di punizione che si insacca sul secondo palo, ingannando il portiere che era pronto ad intervenire ad una deviazione degli attaccanti in area. I ragazzi del tecnico Chiappini hanno altre due occasioni da gol negli ultimi minuti di gara ma non riescono a completare la rimonta, rimanendo perciò fermi a zero punti in classifica.

Vincitori e vinti. Da una partita terminata è prevedibile che ci sia soddisfazione da una parte e delusione dall'altra. Il tecnico della Bollatese Emanuele Chiappini mostra molta rabbia per gli errori difensivi, elogiando comunque la squadra per la mole di gioco creata: «I ragazzi hanno giocato un'ottima gara, abbiamo creato di più dei nostri avversari, giocando molto bene la palla. Gli errori individuali fanno ancora più rabbia perché, nonostante tutte le occasioni, usciamo dal campo senza punti conquistati. Bisogna lavorare molto per far sì di non commettere più queste sciocchezze». D'altra parte il tecnico della Garibaldina Antonino è molto soddisfatto per il carattere della sua squadra e per i tre punti conquistati, ma vola basso senza pensare alla posizione in classifica: «Tre punti importanti conquistati in una trasferta difficile, mi è piaciuta la prestazione di carattere dei ragazzi che hanno saputo colpire e resistere nei momenti du difficoltà. Non penso alla classifica, dobbiamo lavorare molto. Vedremo col passare delle giornate quali saranno i nostri obiettivi, per ora sono tre punti in cascina che fanno molto comodo».