Borgovercelli-Baveno: Povia inventa, Bonetto compie lo scatto finale per i primi 3 punti del campionato

Riscatto Borgovercelli dopo il primo turno di campionato non positivo e 3-2 al Baveno. Borghini in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Ait Bel Hadj e Bonetto, poi gli ospiti si riprendono e con un rigore di Vanzan e un tocco di testa in mischia di Cantadore pareggiano la partita. Quando sembra tutto apparecchiato per il sorpasso dei lacuali, galvanizzati dalla rimonta, entra Povia, che inventa per la doppietta di Bonetto ed è esultanza finale. Un po' ingenuo nell'occasione il Baveno, che non si è voluto accontentare del pareggio ma ha però subito la rete del ko. Bum bum...

