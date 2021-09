Bovisio Masciago-Sporting Cesate: la triade Mornata-Rigattieri-Lapomarda mette ko il Cesate di Caputo e regala i 3 punti a Finazzi

Tanto spettacolo nella partita tra Bovisio Masciago e Sporting Cesate: finisce 3-0 per i padroni di casa, con i gol di Mornata, Rigattieri e Lapomarda. Entrambe le squadre erano alla ricerca dei primi punti in campionato: il Bovisio arrivava da una sconfitta di misura per 1-0 contro la Faloppiese, mentre il Cesate era reduce dalla secca sconfitta interna per 0-3 contro il Luisago Portichetto. Il match valido per la seconda giornata dei Regionali Under 19 fascia B girone B, è stato combattuto ed equilibrato, finché al 20’ del primo tempo la squadra di casa è riuscita a passare in vantaggio grazie al gol di Mornata, che ha segnato dopo una grande imbucata di Lapomarda.

Il Cesate prova a tenere botta ma al 20’ del secondo tempo, dopo una grande azione, il Bovisio raddoppia grazie ad un tiro da fuori area del subentrato Rigattieri. Gli ospiti provano a riaprirla fino alla fine, ma al 45’ del secondo tempo la squadra di casa chiude definitivamente la partita con un gran contropiede concluso da un tiro a giro da fuori area di Lapomarda, che fissa il risultato sul 3-0. Vittoria di carattere del Bovisio, che riesce a risollevarsi con una prestazione convincente. Seconda sconfitta consecutiva invece per gli ospiti, che la prossima settimana se la vedranno con l’Arcellasco nel secondo match casalingo della stagione.