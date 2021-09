Caselle-Venaria: una rete di Cuccaro allo scadere firma la clamorosa rimonta dei Cervotti

Una partita ricca di emozioni a Caselle, che si è conclusa con la vittoria in extremis per gli ospiti grazie al gol allo scadere di Cuccaro che ha siglato il 3-2 finale per il Venaria. L'inizio dei padroni di casa è fulminante, con Manuel Sorrentino che porta in vantaggio i suoi. Medesima situazione in avvio di ripresa, con la doppietta personale per il numero sette rossonero. Nepone pareggia per il Venaria e poi si fa espellere per doppia ammonizione. Vergnano para un rigore per gli ospiti, che nel finale ribaltano il risultato con le reti di Vigna e Cuccaro. Sprint...

