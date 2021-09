Quinto Romano-Settimo Milanese: Vergani apre senza pietà, Mandelli lo segue e Mangia chiude una gara che certifica la qualità biancorossa

Una partita vivace, quella in scena a Quinto Romano, dove il Settimo Milanese si mostra in grado di costruire tanto (e finalizzare altrettanto). In affanno i padroni di casa in neroverde, che provano a resistere agli attacchi avversari sopperendo alle importanti assenze di capitan Sapatiello, oltreché di Marino e Serravalle: mancanze «in fase di finalizzazione» - spiegherà in chiusura De Rosa - che, per quanto il terzino Barile, adattato a punta, cerchi di arginare, si fanno evidenti nel corso del match. Pronti via ed è subito 0-1, perché Vergani riceve una palla lunga tagliata in profondità e insacca con freddezza a tu per...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con