Cinisello: salta la panchina dell'Under 19 e cambia anche quella dell'Under 18

Massimiliano Dell'Aglio non è più l'allenatore dell'Under 19 del Cinisello. L'ex Muggiò viene sollevato dall'incarico dalla società rossoblù dopo due giornate di campionato, terminate entrambe con una sconfitte: la prima un 2-0 in casa dell'Ardor Lazzate e la seconda il 4-1 subito in casa con il Mariano. Al suo posto viene promosso dall'Under 18 Dario Melgrati, alla terza stagione in quel di Cinisello (quarta se si considera quella 2012/2013) dopo due da allenatore dell'Under 17, condotta nel 2019/2020 al terzo posto in classifica con 42 punti nelle 22 partite disputate prima dello stop. Un tecnico esperto nel lavorare con i giovani, come dimostrano le esperienze di Schiaffino e di Calderara, dove ha guidato sia i Giovanissimi che gli Allievi fin dalla stagione 2007/2008.

Il buco lasciato da Melgrati nell'Under 18 viene invece coperto dal ritorno di Riccardo Premoli, che dal 2017/2018 fino alla scorsa stagione ha allenato l'Under 19. Con i rossoblù il tecnico ha collezionato un terzo, un settimo e un nono posto, prima di lasciare il posto proprio a Dell'Aglio. Nel suo curriculum anche quattro anni a Segrate e uno alla Franco Scarioni, tutti alla guida dei Giovanissimi.