Bacigalupo-Cenisia: la valanga viola travolge Mingardo e i suoi ragazzi. Castello giuda la cinquina di Melfa

La capolista Bacigalupo di Ivan Mingardo cade in casa contro il Cenisia di Walter Melfa in un derby torinese molto frizzante con i palio punti importanti ai fini della classifica: apre le danze dopo 600'' il capitano Quassolo con un gol di rapina, seguito da Manzani con un tap-in facile dopo altri 2'. Al Baci non basta l'incornata vincete di Felipe Guia che dimezza lo svantaggio perchè allo scadere della prima frazione ci pensa la testata di Agostino. Una rete che, prima di entrare negli spogliatoi, taglia le gambe ai padroni di casa che non si riprendono più. Nella ripresa i...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con