Bsr Grugliasco-Rivoli: Garino e Barberis non bastano, Pisano la riacciuffa dal dischetto nel finale

Il Bsr Grugliasco butta letteralmente via quella che sarebbe potuta essere la prima vittoria stagionale. In vantaggio di due gol grazie a Garino e Barberis, e in superiorità numerica per tutto il secondo tempo a causa dell’espulsione di Giarratano, i biancorossi non sono riusciti a portare a casa i tre punti, rilassandosi eccessivamente nell’ultima mezz’ora. Merito comunque di un Rivoli mai domo e bravo a reagire nel momento peggiore. Valente segna il gol della speranza, mentre Pisano nel finale rimedia ad una partita non brillante segnando su rigore il gol del definitivo pareggio. Primo tempo biancorosso. I padroni di casa...

