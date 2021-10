Sestese-Gallarate Luca non basta ad Aresi, Romano la ribalta nella ripresa

Partita infinita e piena di colpi di scena quella andata in scena tra Sestese e Gallarate. Gli ospiti hanno iniziato a mille riuscendo ad imbrigliare il gioco dei padroni di casa grazie ad un pressing asfissiante, nonostante il grande avvio però sono mancate le occasioni fino allo sbloccarsi del risultato al 20' con la rete di Luca Giovanni abile a spingere in rete sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Sempre su calcio d'angolo arriva il pareggio dei padroni di casa con l'incornata di Russo al 25'. Passano addirittura in vantaggio gli uomini di Salvigni al 40' grazie alla rete di Romano abile a sfruttare un errore della difesa ospite e ad involarsi verso la porta difesa da Marzola siglando il momentaneo 2-1. Dopo pochi minuti però è ancora Luca a mettersi in mostra con un gran colpo di testa imparabile per Mazzone. Alla fine del primo tempo dunque il risultato è attestato sul 2-2 nonostante la grande sofferenza dei padroni di casa. La ripresa inizia con ritmi più blandi da entrambe le parti, con la Sestese che prende campo e poi anche il vantaggio al 25' grazie al secondo gol di Romano, ben imbucato in profondità da Russo. Dopo il vantaggio la squadra di Salvigni è abile a mettersi in difesa pronta a ripartire sfiorando più volte il doppio vantaggio che avrebbe chiuso la partita, sono diversi i legni colpiti in questa fase oltre che ad un ottimo Marzola che ha annullato diverse conclusioni pericolose. Esce a testa altissima il Gallarate mentre la Sestese ricomincia a macinare punti. Nonostante la sconfitta sono evidenti i passi avanti fatti in queste settimane dalla squadra di Aresi. Della Sestese da apprezzare la reazione di personalità e orgoglio avuta nel secondo tempo nel quale è riuscita a prendere in mano le redini del gioco.