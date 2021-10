CGB Brugherio-Lombardia Uno: 2-2 spettacolare, la decidono i cambi, la magia di Esposito porta avanti la Lombardia Uno ma Cavallone all’ultimo trova la beffa

Partita bella, combattuta e avvincente quella tra CGB Brugherio e Lombardia Uno, gli ospiti si sono portati subito in vantaggio grazie a un rigore trasformato con freddezza da bomber Trenti, gli ospiti hanno risposto alla mezz’ora grazie all’invenzione del neo entrato Cavallaro che di destro ad incrociare ha ristabilito la parità con un tiro ad incrociare sulla prima palla toccata due minuti dopo il suo ingresso in campo, parità tutto sommato meritata. Nel secondo tempo cambiano gli interpreti ma non il copione, a portarsi in vantaggio sono di nuovo gli ospiti con un autentica perla del neo entrato Esposito, che...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con