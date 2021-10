CGB Brugherio-Lombardia Uno: la fotogallery del pirotecnico pareggio tra le squadre di Bertaccini e Marangoni

Una partita pazzesca decisa solo all'ultimo minuto, un 2-2 pirotecnico agguantato in extremis dal CGB Brugherio che guadagna un punto contro il Lombardia Uno. Gli ospiti, due volte in vantaggio prima con Trenti e poi con Esposito, sono stati raggiunti all'ultimo minuto da un gol di Cavallone dopo che Cavallaro aveva segnato il momentaneo 1-1. Ecco gli scatti più belli della partita, valida per la 3ª giornata del Girone I di Under 19 Regionale Fascia B....