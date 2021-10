Borgovercelli-Bulè Bellinzago: Lupi show, terzo risultato utile consecutivo per Gabasio

Nel secondo tempo il Borgovercelli prende il largo e conquista 3 punti davvero preziosi per classifica e morale. Bel colpo interno per la formazione di Sergio Gabasio, che parte bene ma si fa agguantare dal Bulè Bellinzago. Si rischia anche qualcosa dalle parti di Scrivanti, ma alla fine sono Bonetti e Lupi nella ripresa ad arpionare la vittoria. Gli ospiti di Carlo Zucca hanno fatto molto bene nel primo tempo, ma dopo il pari è mancato il guizzo per giungere al raddoppio. E come da copione già visto, nella ripresa chi ha segnato per primo si è portato a casa...

