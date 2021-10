Ivrea Banchette-Ivrea Calcio: partita bloccata, derby che viene risolto da uno strepitoso Bonaccorsi che regala agli "orange" lo 0-2 finale

Finisce con un successo sostanzialmente giusto il derby di Banchette tra i padroni di casa e l'Ivrea Calcio, con i rossoblù che si mangeranno le mani per non essere riusciti a sfruttare l'occasione di Beggio, che avrebbe rimesso la partita sui binari del pareggio e con gli ospiti che sono stati bravi a concedere poche occasioni ai padroni di casa ed a sfruttare un Bonaccorsi in giornata di grazia che regala letteralmente i tre punti agli orange. Banchette che si schiera con un solido 4-3-1-2 con Ippolito tra i pali, Damilano e Antoniono sulle corsie esterne con Corrente e Bellono...

