Venaria-Vanchiglia: Flash Cesarano-Nepote, poi Ravo ed i legni tengono su il fortino dei cervotti

Il Venaria fa quattro su quattro. Dopo aver superato il Lascaris in trasferta, Ermanni ed i suoi mietono un'altra vittima illustre, superando per 2-1 il Vanchiglia di Di Girolamo. Le reti nei primi minuti di Cesarano e Nepote sanno di doccia fredda per i granata, che però accorciano subito con Ossola e poi giocano una grande gara, ma devono alzare bandiera bianca di fronte ad un Ravo versione Superman e alle tre traverse, colpite rispettivamente da Pontin, Praticò e Foresto. Cervotti che volano a punteggio pieno in classifica, a pari merito con la corazzata Lucento. Primo tempo da sballo. Il...

