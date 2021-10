Canegrate-Rhodense: gli Orange partono bene, ma Gallo e Pansardi trascinano Beretti alla quarta vittoria

Sfida ricca di emozioni e colpi di scena quella andata in scena tra il Canegrate di Amos Beretti e la Rhodense di Alessandro Roversi; i padroni di casa hanno iniziato benissimo la stagione collezionando tre vittorie senza subire reti, mentre la Rhodense ha perso contro Universal e Varesina trovando la prima vittoria settimana scorsa contro l'Accademia Vittuone. Una gara dunque che per entrambe le formazioni appare già molto importante.







Fin dall'inizio di gara a provarci di più e a mantenere il pallino del gioco sono gli ospiti che, sebbene orfani di Dragonetti in mezzo al campo riescono ad imporre il proprio gioco costringendo i padroni di casa e ad affidarsi a ripartenze veloci spesso pericolose. Beretti invece avanza a mezz'ala Rondanini affidando a Rechici il delicato compito di centrocampista centrale destinato ad abbassarsi sulla linea dei centrali per raddoppiare in fase difensiva. Al 20' passano in vantaggio gli ospiti con Sorrentino, ma dopo pochi minuti è immediata la reazione della squadra di Beretti che trova il pari con Pansardi. Nella ripresa la solfa sembra essere la stessa: è la Rhodense la squadra che fa la partita, mentre il Canegrate attende il momento più opportuno. Al 30' della ripresa Martone segna il gol del secondo vantaggio ospite, ma è ancora una volta Pansardi di li a cinque minuti a mettere il risultato in parità. Il subentrato Gallo, attaccante di grande stazza e potenza, sarà abilissimo nei 10 minuti mancanti a siglare una doppietta pesantissima che condanna gli Orange alla sconfitta mentre porta il Canegrate prima in classifica a punteggio pieno insieme alla Varesina.







Il commento di Beretti: «Questa è per noi una vittoria importantissima che ci da autostima e punti importanti, rimango convinto che non potremo competere per la vittoria del girone e che sia ancora molto presto. Ho trovato una Rhodense forte per questo la nostra vittoria assume un significato così importante, è stata una risposta importante da parte dei ragazzi che hanno saputo soffrire».



Roversi invece fa un'analisi decisamente più amara: «Abbiamo imposto il nostro gioco per più di un'ora quindi non posso che essere contento della prestazione dei ragazzi; certo sono arrabbiato perché anche oggi abbiamo subito dei gol come dei polli e questo fa rabbia perché abbiamo buttato via ancora una volta dei punti importanti. Certo penso che però rispetto ai nostri avversari il nostro sia un lavoro migliore a livello qualitativo, la partita l'abbiamo fatta noi loro puntavano sulle palle lunghe in ripartenza».