Pubblicato l'elenco dei convocati della prima Under 19 di Matteo Medici

A distanza di più di un anno torna finalmente la Rappresentativa Under 19, guidata dal Capo Delegazione Martino Arosio e dal tecnico Matteo Medici, promosso dall'Under 17, allenata nelle ultime due stagioni. I ragazzi scelti dall'allenatore si troveranno per la prima volta giovedì 21 ottobre alle ore 15:00 (inizio gara alle 16:00) presso il Centro Sportivo Comunale “C. CASATI” di Via Dante Alighieri 18 a Verano Brianza.

Di seguito la lista dei 44 convocati:

ACADEMY BRIANZAOLGINATESE: PIERGIORGIO DI MARTINO.

ACCADEMIA CALCIO VITTUONE: LUCA ARIOLI.

ACCADEMIA INVERUNO: JACOPO DE CAO, MARCO NOTARESCHI.

ACCADEMIA PAVESE S. GENESIO: MANUEL LARAIA.

ALTABRIANZA TAVERNERIO: GIOSUE’ FERRARIO.

ARDOR LAZZATE: ANDREA OLDANI, GIORGIO PEDRAZZINI, LORENZO SANDRINI.

BARONA SPORTING 1971: ANDREA VERA.

BRESSANA 1918: FEDERICO BRUNI.

BRESSO: LEONARDO F. PARMIGIANI.

CISANESE: BECHERINI MARCO.

CODOGNO: FILIPPO PEZZI.

COLICODERVIESE: MATTEO LOPPI, ANDREA LEONE NAZZARI.

FBC SARONNO: ANDREA MARCO PASTORE.

GALLARATE: NICOLO’ FERRARI.

GAVIRATE: GIANLUCA ONISCODI.

LA SPEZIA: DAVIDE MUTINELLI.

LENTATESE: TOMMASO MARIA L. MERONI.

MARIANO: ANDREA RUDELLO.

MEDA: TIZIANO CHIERICO.

MUGGIO’: ALESSANDRO MORABITO.

OFFANENGHESE: SAMUELE CONFUORTO.

ORCEANA: ALESSANDRO FESTA.

SANCOLOMBANO: ANDREA DI TOMA, OMAR GHIDAOUI.

SANT'ANGELO: IVAN CASALI.

SCANZOROSCIATE: MATTIA BINETTI, STEFANO ZAMBONI.

SESTESE: ABDALAYE FALL.

SOLBIATESE: TOMMASO MINUZZI.

SORESINESE: MIRCO GHIDINI.

SPERANZA AGRATE: ALESSANDRO DIANA.

UNION CALCIO BASSO PAVESE: FABIO BLINISHTA.

VARESINA: SAMUELE CHIARION, LUCA SWINTON, ALESSANDRO TOMASINI.

VERTOVESE: MARCO PALAMINI.

VIBE RONCHESE: ANDREA PANZERI.

VILLA: FEDERICO LEO.

VIRTUS BINASCO: RICCARDO RUGGERI.

VOGHERESE: RICCARDO ANDRINI.