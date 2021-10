Alpignano-Borgaro: la magia di Lobue non basta, Lappiccirella pesca il jolly Frigato e torna alla vittoria

L’Alpignano torna alla vittoria, e lo fa contro un Borgaro che sembrava in piena fiducia. I gialloblù sprecano un doppio vantaggio maturato grazie alle reti di Lobue (bellissima rovesciata) e Greco, facendosi rimontare dai biancazzurri. 4-2 il risultato finale per il gruppo di Lapiccirella, bravo e fortunato a pescare il jolly Frigato dalla panchina, che lo ripaga con la doppietta decisiva che vale la remuntada e soprattutto il sorpasso in classifica sul Lucento, sconfitto a Grugliasco. Magia di Lobue. Mantegari rilancia dal primo minuto Montenegro e Mongelluzzi, mentre Lapiccirella schiera addirittura quattro effettivi diversi rispetto al pareggio con il Bsr...

