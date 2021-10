Busca-Pinerolo: Fraire ottiene i primi tre punti grazie a Bressi, un Pinerolo nervoso non trova il pari

Un 1-0 pesantissimo per il Busca di Giorgio Fraire, che trova la prima gioia stagionale contro una big come il Pinerolo, al primo stop dell'anno. Per i Grigi la decide Bressi al 35’ su corner, ma la partita vede il Busca finire in 10 per un rosso a Borghino, oltre a un gol annullato a Samake per fallo sul portiere. Partita che porta in dote due difese granitiche e brave a sventare i pericoli, con gli attacchi decisamente imballati, soprattuto in zona tiro. La spuntano di poco i padroni di casa che devono anche resistere all’assedio finale del Pinerolo, che non...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con