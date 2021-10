Vighenzi-Trevigliese: Miglioli Illude, Abbiw e Marjoni non perdonano per i miracoli citofonare Bortolotti

Partita dal grande contenuto tecnico ed intensità agonistica per tutti i 90 minuti ricca di colpi di scena e di episodi vinta di misura dai padenghini (2-1) grazie ad Abbiw di rapina e Marjoni di precisione a ribaltare il bel fendente di Miglioli. Le due compagini si affrontano a viso aperto e ne esce una partita gradevole con diversi capovolgimenti di fronte, un gol a fine tempo ed evidenziando interessanti individualità come Capitan Del Prato - centralone di difesa del Treviglio - o Locatelli, terzino moderno della Vighenzi. Fischio di inizio. Non esistono momenti di studio e la gara entra...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con