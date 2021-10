Villa Cassano-Rhodense: pareggio show tra Coppola e Roversi

La quinta giornata di campionato vede lo spumeggiante 3-3 tra Villa Cassano e Rhodense, gara dalle molte emozioni rimasta in bilico fino alla fine per la grande voglia delle due squadre di cercare la vittoria, ne esce così un pareggio spettacolare che rende tutti scontenti. Iniziano bene gli ospiti che passano in vantaggio grazie al gol di Sabbaddin, che scatta in ripartenza ed anticipa l'uscita del portiere avversario Maccecchini facendogli un pallonetto che s'insacca in rete. Da segnalare però il probabile fuorigioco iniziale del numero 8. Il gol subito sveglia i padroni di casa che pareggiano con Rizzardelli dopo appena...

