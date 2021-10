Aurora Uboldese-Corbetta: torna a correre la squadra di Pagani, protagonista della baruffa nel finale

Il turno di riposo è servito al Corbetta di Pagani per ritrovare certezze e soprattutto punti, l'Aurora Uboldese viene battuta 3-2 in una gara equilibrata e divertente che sarebbe potuta terminare in pareggio visto l'occasionissima sprecata dai padroni di casa nel finale. Brugnoli su punizione porta in vantaggio gli ospiti al 10', al 22' il neo acquisto Garufi ruba un buon pallone al difensore avversario siglando così il 2-0. I padroni di casa non mollano e dopo solo due minuti accorciano le distanze con Gianforti, abile a sfruttare un pallone in uscita e piazzare all'angolino da fuori area. Nel finale...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con