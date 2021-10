Cnh Industrial-Alicese Orizzonti: tante occasioni, ma pareggio a reti bianche tra Somma e Bergamini

Termina con un povero 0-0 lo scontro tra Cnh e Alicese Orizzonti. La squadra di casa, schierata con un inedito 4-2-3-1, arrivava al match di giornata con il morale un po' sotto ai piedi per le numerose sconfitte raccolte nelle prime partite stagionali e, soprattutto, per i molti gol incassati, nonostante le prove offerte sul campo probabilmente non meritassero sempre un epilogo così negativo. Segnali di fiducia per gli uomini di Somma infatti si erano intravisti nel primo tempo di Gassino, dove la squadra aveva messo in mostra un calcio semplice e molto ordinato che aveva permesso ai rossoneri di...

