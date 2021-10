Lentatese-Schuster: Carboni risponde a Proshka, il pareggio resiste fino alla fine

Al Comunale di Lentate sul Seveso, Lentatese e Schuster impattano sull'1-1. Le due squadre, dunque, si dividono la posta in gioco al termine di una partita tutt'altro che memorabile. A tenere banco c'è, soprattutto, una marcata tensione agonistica estesa continuativamente nell'arco dei novanta minuti. I gol, uno su rigore e l'altro su punizione, contribuiscono a non rendere del tutto incolore la sfida odierna, trascorsa con pochi sussulti e molte interruzioni da parte del direttore di gara. La prima parte del match è quella in cui si verificano le trovate migliori, con le formazioni che si alternano nel controllare il pallino...

