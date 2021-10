Pinerolo-Chisola: Primerano di "corto muso", Margaglione firma "el clasico" contro i vinovesi

Corto muso. Due parole, un solo risultato: il Pinerolo vince la grande classica del calcio piemontese contro il Chisola per 1-0, grazie alla zuccata di Andrea Oggero alle porte del 90’. Una partita non vivacissima, soprattutto nel primo tempo dove entrambe le formazioni sono rimaste un po’ bloccate, salvo poi aprirsi maggiormente nella ripresa. Le squadre di Domenico Primerano e di Marco Masera sono alla vigilia appaiate al terzo posto a 10 punti insieme al Cuneo, arrivano da due percorsi simili, fatti di 3 vittorie, 1 pari e una sconfitta per entrambe, differenziate solamente da 2 gol segnati in più...

