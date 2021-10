Girone B, il film della giornata: la Calvairate stacca tutti in vetta, prima vittoria per il Lissone

La sesta giornata di campionato consegna per la prima volta un'unica capolista del Girone B: la Calvairate. I ragazzi di Curioni si aggiudicano infatti lo scontro al vertice con l'Ardor Lazzate, raggiunta dal Castello Cantù al secondo posto. Dietro frena il Villa con il Cinisello, mentre il Lissone festeggia la prima vittoria. Prima di andare a ripercorrere i vari avvenimenti, però, ricordiamo che, come raccontato a questo link, da quest'anno vi basterà scannerizzare un qualsiasi qr-code del giornale per diventare utenti premium della nostra applicazione, con la possibilità di leggere articoli come questo e partite a pagamento seguite il weekend...

