Football Leon-Biassono: Mascioni risponde a Magni, Pallazzi blinda il pareggio

È un pareggio spettacolare quello che regalano Football Leon e Biassono nel posticipo del girone C. Una vera e propria sfida a scacchi dove ad una mossa di Campanaro corrisponde una risposta pronta di Marangi, per una sfida che vive delle considerazioni tattiche dei due tecnici capaci di regalare 90’ piacevoli, ben giocati e ricchi di un sano agonismo che fa tanto bene. Il cazzotto iniziale di Magni non abbatte i ragazzi di Marangi che riescono ad appendersi nel primo tempo alla prodezza di Mascioni, capace di regalare una punizione meravigliosa che vale il pareggio finale. La scena però, alla...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con