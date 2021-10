La Dominante-Base 96: un ispiratissimo Lettieri guida i neroblù alla rimonta, pareggio pirotecnico tra D'Addea ed Ibba.

Termina con il risultato di 3-3 la sfida tra La Dominante e la Base 96, con reti firmate da Lettieri (doppietta) e Punzi per i padroni di casa e da Arienti, Rescaldani e Zanin per gli stellati. Pareggio che lascia l'amaro in bocca sia alla Dominante, che nonostante il pareggio sia arrivato dopo uno svantaggio di due reti, ha dettato gioco per gran parte della gara, macinando occasioni su occasioni, sia alla Base 96 che ha resistito alle incursioni avversarie per tutto il secondo tempo, subendo gol solo nel recupero e vedendosi così sfumata la prima vittoria stagionale in campionato....

