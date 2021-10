Saviglianese-Cenisia: 4-0 firmato Allasia, Capasso e doppio Palushaj, spediscono il Cenisia di Melfa alle loro spalle

È una partita da non sbagliare. È una partita d’alta classifica. Eppure sul campo il risultato recita 4-0 per i padroni di casa della Saviglianese che liquidano gli ospiti con due reti per tempo. Nel primo è Allasia ad aprire le marcature, sfiorando la doppietta dalla quale nascerà il primo gol di Palushaj, mentre nella seconda metà è capitan Capasso a sigillare il terzo, prima del tap-in definitivo che vale la doppietta a Palushaj. Per gli ospiti da segnalare l’ottima prova di Manzani, tradito nel finale dal nervosismo che gli vale il rosso ad inizio recupero del secondo tempo. La...

