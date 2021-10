Schuster-Bresso: Piccolo illude ma Brenicci riagguanta il pari in piena zona Cesarini

Termina con un pareggio in piena zona Cesarini il derby milanese fra Schuster e Bresso, Crippa ridisegna la squadra iniziando la partita con un 5-3-2, modulo diverso rispetto alle prime uscite stagionali in cui utilizzava un 4-4-2, il Bresso schiera un modulo a specchio partendo anch’esso con un 5-3-2, i due allenatori si studiano fino al 30’ , minuto a partire dal quale entrambi iniziano la loro partita a dama, ridisegnando più volte le posizioni in campo, fino al triplice fischio e regalando a tutti gli spettatori presenti alla partita un vero e proprio spettacolo. Gli ospiti partono forte premendo...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con