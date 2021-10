Tritium-Sporting Franciacorta: i biancazzurri rimontano lo svantaggio iniziale e vincono in casa segnando tre reti tutte nel secondo tempo

Finisce con una vittoria in rimonta per 3-1 la partita tra Tritium e Sporting Franciacorta, che si sono date battaglia per 90 minuti giocando entrambe un bel calcio e senza annoiare il pubblico sugli spalti. A suonare la carica per i giocatori biancazzurri è stato Alessandro Scalcinati, che dopo i primi 120 secondi della ripresa ha dato il via allo scossone e alla rimonta dei milanesi, i quali, nel primo tempo erano andati in svantaggio subendo lo 0-1 ad opera di Bertuzzi. Il gol dell’attaccante bresciano non è bastato a lui e ai suoi compagni per fermare la compagine guidata...

