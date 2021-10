Rozzano-Casalpusterlengo: doppietta di un Cipolla scatenato, ai ragazzi di Faccini non basta El Imam

Vittoria oltremodo convincente e autorevole dei biancoverdi, che dopo con un approccio iniziale feroce e agonisticamente aggressivo, si affidano ai colpi da attaccante di razza del loro scatenato numero nove per concretizzare la vasta mole di gioco prodotta da una manovra ricca di qualità. Emblematiche in questo senso, sono le prestazioni di De Angelis, mezzala completa, e Veratti, di sapiente regia; ai quali si aggregano anche gli ottimi spunti e le iniziative generate dai piedi di Guerrisi e Maiorana. Per il Rozzano è un successo importante per cancellare la brutta sconfitta di sabato scorso, e soprattutto, per avvicinarsi alla vetta...

