Girone B, il film della giornata: Villa e Cinisello balzano in avanti, le altre si trattengono a vicenda

La giornata degli scontri diretti rispetta in pieno le aspettative e i risultati ne sono la dimostrazione: 4 pareggi e 2 sole vittorie. In vetta si frenano a vicenda Calvairate e Castello Cantù e Ardor Lazzate e Mariano, con il duo centrale raggiunto al secondo posto dal Villa, che ritrova il sorriso con un poker sul Lissone. Subito dietro impattano le coppie La Dominante-Base 96 e Schuster-Bresso, mentre il Cinisello stende il CG Bresso e si immischia nel ventre della classifica. Prima di andare a ripercorrere i vari avvenimenti, però, ricordiamo che, come raccontato a questo link, da quest'anno vi...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con