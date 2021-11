Lentatese-La Dominante: Lettieri stende il tappeto rosso, Perego completa l'opera di Ibba

Ritrova i tre punti a cinque giornate di distanza dall'ultima volta La Dominante, che in casa della Lentatese va a vincere un match ricco di emozioni. I ragazzi di Ibba passano subito in vantaggio, poi restano in 10 per l'espulsione di Tuscano, vengono ribaltati e per due volte riacciuffano la formazione di Pili, fino al gol nel finale di Perego che spezza definitivamente l'equilibrio. Il protagonista di giornata, però, è capitan Lettieri, che con una tripletta mette la firma indelebile sul successo degli ospiti, ora appaiati a 8 punti proprio ai sevesini e capaci di staccare momentaneamente Cinisello e Base...

