LG Trino-Oleggio: Buscaglia illude, il gol di Carginale spiana la strada alla riscossa orange

Buscaglia illude, poi l'Oleggio dilaga meritatamente e chiude con un pokerissimo. LG Trino nuovamente ko per la quarta volta consecutiva e la squadra di Gennaro Pisacane passa per 5-1 raggiungendo quota 14 punti in classifica. A fare da spartiacque dell'incontro è stata la rete del pareggio a un minuto dalla fine del primo tempo a firma di Carginale. Nella ripresa, poi la squadra orange, dilaga con le reti di Demarchi, Marco e Michele Oronsaye e, infine, Gambero. Stoccata di Buscaglia Il LG Trino è atteso al riscatto dopo le tre sconfitte consecutive ma l'Oleggio è una squadra in salute che...

