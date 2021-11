Pavia-Vogherese: ospiti straripanti, Rolandi devastante in attacco, Prigione e Mancinelli completano un poker da urlo

Missione sorpasso compiuta. La partita non aveva bisogno di motivazioni di classifica, il derby è pur sempre il derby, ma i tre punti conquistati dalla squadra di Casella consentono alla Vogherese di scavalcare il Pavia, posizionandosi un punto davanti gli avversari odierni. Un successo straordinario, con quattro reti a domicilio: Rolandi si prende la scena con una doppietta, accompagnato dai gol di Prigione e Mancinelli che completano un pomeriggio straordinario. Per il tecnico Ruocco c'è invece da dimenticare immediatamente questo risultato dal passivo pesante. Prigione dorato. Partenza rapida della Vogherese, che riesce ad andare in vantaggio al 10' con Mancinelli,...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con