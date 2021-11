Pro Eureka-Ivrea Calcio: Frizzi riprende Barbagallo, ma gli eporediesi strappano un punto d'oro in trasferta

Il big-match della ottava giornata di Under 19 regionale tra Pro Eureka e Ivrea finisce con un 1-1 che accontenta solo il Quincitava, adesso da solo in vetta alla classifica del girone - anche in virtù della clamorosa sconfitta di Rivarolo del Volpiano. Dopo otto lunghe giornate, al termine di un primo "mini-blocco" di partite, era giunto il primo fatidico scontro diretto tra due delle quattro squadre in vetta al girone B. Appaiate a 18 punti in classifica, con una sola sconfitta rimediata da ambo le parti, i settimesi blucerchiati ospitavano i temibili orange eporediesi, miglior attacco del girone e,...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con