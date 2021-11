Base 96-Villa: Gherlinzoni e Heghea fanno volare i bianconeri, ecco la fotogallery della partita

Il Villa di Paolo Siliotto sabato ha battuto 2-1 la Base 96 confermando il proprio secondo posto alle spalle della Calvairate. Un altro grande risultato per i bianconeri, che passano in trasferta portando a casa altri tre punti preziosi. I sevesini hanno comunque venduto cara la pelle, rispondendo con con un rigore di Elia Rescaldani a metà ripresa all'iniziale vantaggio ospite firmato da Andrea Gherlinzoni poco prima dell'intervallo. A segnare il definitivo 2-1 è stato Christian Heghea al 25' del secondo tempo. Sfoglia la gallery per vedere gli scatti più belli della partita: a cura di Emiliano Castagna....

