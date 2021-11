Saronno, Stefano Imburgia lascia l'Under 19: «Dopo sei anni è arrivato il momento di cambiare»

Fulmine a ciel sereno nella serata di ieri per il Fbc Saronno che, al termine della partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Under 19 Fascia B persa in casa contro l'Arcellasco, ha visto il tecnico Stefano Imburgia rassegnare le proprie dimissioni. A determinare la scelta dell'allenatore non sarebbe stato tuttavia il risultato, ma piuttosto una stanchezza di fondo che lo ha convinto a lasciare i biancocelesti dopo sei stagioni ricche di emozioni, come il titolo regionale vinto prima dell'avvento del Covid.

Questo il comunicato diffuso dal club: «Nella serata di ieri mister Stefano Imburgia ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore della Juniores regionale del Fbc Saronno 1910. La societá biancoceleste accogliendo le sue dimissioni, ringrazia l’allenatore per il lavoro fin quì svolto negli ultimi anni, in maniera sempre professionale e attenta, per il titolo regionale vinto prima che scoppiasse la pandemia e per l’attaccamento dimostrato ai colori biancocelesti anche negli anni più bui del passato.

La societá tutta augura a Stefano un grosso in bocca al lupo per il futuro. Stefano sarai sempre nei cuori dei tifosi saronnesi».

Imburgia lascia la squadra al terzultimo posto in campionato, con sei punti conquistati nelle prime otto giornate frutto di una vittoria, tre pareggi e quattro sconfitte. Meglio la situazione in Coppa, dove la squadra non è ancora eliminata pur non essendo più padrona del proprio destino. Dopo la bella vittoria esterna sul campo della Garibaldina, nella prima giornata del triangolare che vale l'accesso ai quarti di finale, il ko di ieri sera con l'Arcellasco complica i piani dei biancocelesti. Ora per passare il turno dovranno tifare per una vittoria di misura, o con due gol di scarto, dei rossoverdi di Antonino sui comaschi di Racanelli nell'ultima giornata, in programma martedì 23 novembre in casa degli erbesi.