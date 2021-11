Alicese Orizzonti-Settimo: con Berruti e Fiorino i Bergamini-boys sorridono su calcio di punizione

Pur non giocando al massimo delle proprie possibilità l'Alicese Orizzont ha ragione del Settimo con qualche brivido solo nella fase centrale del match dopo il vantaggio di Berruti. Sul finire del primo tempo i viola di Danilo Borgese hanno le occasioni per pareggiare e stessa cosa avviene nella ripresa, con il rigore calciato sulla traversa da Assante. Dopodichè la squadra di Stefano Bergamini aumenta i giri del motore a passa ancora su calcio piazzato, con un tiro diretto di Fiorino. Per mezz'ora poi è gestione del match. Avanti i Bergamini-boys L'inizio è piuttosto movimentato. Bene il Settimo: al 3' Turchiarello...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con