Borgaro-Venaria: Nepote ne fa tre, nona sinfonia per i cervotti di Ermanni

Comincia con una sconfitta l’era post Mantegari in quel di Borgaro. I gialloblù se la sono giocata a viso aperto con la capolista Venaria, ma hanno dovuto alzare bandiera bianca di fronte alla fisicitá ed alla concretezza dei cervotti. 4-1 il risultato finale per gli arancioverdi: la tripletta di Nepote suggella l’ennesimo successo del gruppo di Marco Ermanni, che colleziona così la nona vittoria in altrettante partite. Nepote cecchino. Il Borgaro deve fare a meno di Alessio Montenegro, impegnato con il fratello Fabio con l’Under 19 di Andorra nelle qualificazioni europee. Catellani opta per lo spostamento di Ameno sulla fascia...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con