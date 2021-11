Garino-Albese: All'autogol sfortunato di Margaria ci pensa Giannuzzi, 1-1 che non scontenta nessuno

Un pari che smuove poco la classifica, ma che rilancia parzialmente Garino e Albese, bloccate sull'1-1. Formazioni con grandi necessità di punti, sia i rossoblù che i biancazzurri arrivano alla partita con due cambi in panchina: Giuseppe Bove sostituisce Daniele Gaudino, diventato allenatore della prima squadra vinovese in Prima Categoria, mentre Antonio Sponza (già tecnico dell'Under 17 langarola) rimpiazza il dimissionario Ferruccio Di Marco. Dopo un primo tempo che ha messo in scena una gara molto combattuta a centrocampo, il Garino passa in vantaggio al 29' grazie all'autogol di Margaria, propiziato da una bella azione solitaria sulla sinistra di Diano....

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con