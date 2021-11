Gassino SR-Rivarolese: Bipedi eroe per un giorno, Rivarolese abbattuta

Il Gassino si conferma squadra vincente in casa, battendo 2-0 la Rivarolese nel match odierno valevole per la nona giornata di campionato. Un dentro o fuori da capogiro quello in programma in questo freddo sabato novembrino. Arrivati a questo punto era facile aspettarsi che alcune partite avrebbero già rappresentato un bel crocevia stagionale, ma che a dover lottare per non finire risucchiati nella zona play-out fossero due compagini blasonate e di qualità come Gassino e Rivarolese era tutt'altro che pronosticabile. In un girone di ferro come il B di under 19 regionale tuttavia sono ben sette ad oggi le squadre...

