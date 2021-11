La Giovanile Centallo si stringe attorno alla famiglia Racca: è mancato Andrea, ex giocatore rossoblù e vice allenatore della Juniores

Una notizia che sconvolge il calcio giovanile e dilettantistico cuneese e di tutto il Piemonte. Nella nottata tra sabato 13 novembre e domenica 14 novembre è mancato Andrea Racca, attuale vice allenatore dell'Under 19 della Giovanile Centallo.

Andrea ha giocato a lungo nei campionati dilettantistici della Granda, vestendo oltre alla casacca rossoblù centallese anche quella del Fossano (ai tempi Fossanese) e dell'Olmo, prima di intraprendere la carriera da allenatore sempre nella sua Centallo. E' stato inoltre consigliere comunale a Fossano, svolgendo la sua attività con la stessa dedizione e meticolosità con cui giocava sui campi di provincia. Un brutto male, diagnosticato nel 2019, non gli ha impedito di svolgere come sempre le sue tante passioni, dal calcio alle tante attività di volontariato.

Da Centallo a Fossano, passando per tutta la provincia di Cuneo e per tutta la regione, i messaggi stanno arrivando per stringersi attorno alla famiglia Racca, nonché alla società Giovanile Centallo. Noi della redazione di Sprint e Sport porgiamo le nostre più sincere e sentite condoglianze: siamo vicini alla famiglia Racca e alla società rossoblù.