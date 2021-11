Cbs-Cit Turin: i ragazzi di Mula reggono 80 minuti, poi la decide il solito Linsalata

Sulla carta doveva essere una partita senza troppe cose da dire e invece il Cbs ha dovuto sudare 7 camicie per portarsi a casa i tre punti contro un Cit Turin bravo ad imbrigliare la partita a Filoni e ai suoi, ma che ha dovuto arrendersi nei minuti finali ad una magica giocata di Mele per Linsalata per il 2-1 definitivo. I rossoneri salgono così al secondo posto, in concomitanza con il Cenisia, mentre la formazione di Mula resta terz'ultima, agganciata dal San Domenico Savio. Il Cit parte forte. La partita per i rossoneri non è cominciata infatti nel migliore...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con